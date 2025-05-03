Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тэмми Брюс в соцсети Х.

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Будут ли США посредником в переговорах

Тэмми Брюс объяснила, что сейчас существует много фейковых новостей о ее комментарии по мирным переговорам.

Вот правда: как глава Госдепа Марко Рубио заявил, что если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной относительно конкретного решения, Соединенные Штаты сделают шаг назад в качестве посредника,

– написала пресс-секретарь Госдепа США.

Брюс добавила, что решение относительно возможного выхода Вашингтона из переговоров будет принимать президент США Дональд Трамп.

В Госдепе США также в очередной раз подчеркнули, что они подталкивают обе стороны для достижения реального прогресса.

Напомним, 1 мая Тэмми Брюс заявила, что в Вашингтоне больше не намерены выступать посредником между Киевом и Москвой – теперь именно стороны конфликта должны представить свои четкие мирные инициативы.

Впоследствии представитель МИД Георгий Тихий связался с пресс-секретарем Государственного департамента США. По его словам, комментарий США относительно роли Вашингтона как посредника прозвучал в контексте предыдущих предупреждений относительно возможного выхода в случае отсутствия прогресса.