Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Теммі Брюс в соцмережі Х.

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Чи будуть США посередником у переговорах

Теммі Брюс пояснила, що зараз існує багато фейкових новин про її коментарі щодо мирних переговорів.

Ось правда: як голова Держдепу Марко Рубіо заявив, що якщо не буде прогресу в переговорах між Росією і Україною щодо конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад в якості посередника,

– написала прессекретарка Держдепу США.

Брюс додала, що рішення щодо можливого виходу Вашингтону з переговорів буде приймати президент США Дональд Трамп.

В Держдепі США також вкотре наголосили, що вони підштовхують обидві сторони для досягнення реального прогресу.

Нагадаємо, 1 травня Теммі Брюс заявила, що у Вашингтоні більше не мають наміру виступати посередником між Києвом і Москвою – тепер саме сторони конфлікту мають представити свої чіткі мирні ініціативи.

Згодом речник МЗС Георгій Тихий зв'язався з речницею Державного департаменту США. За його словами, коментар США стосовно ролі Вашингтона як посередника пролунав у контексті попередніх попереджень стосовно можливого виходу у разі відсутності прогресу.