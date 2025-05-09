Про це заявив в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він підкреслив, що Дональд Трамп залишається союзником Європи. Жодного альянсу з Росією він не створює, а євроатлантична співпраця зберігається.

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Яка мета Трампа

Водночас Трамп чинить тиск на Європу, закликаючи її більше витрачати на власну безпеку. Подібну позицію він займав і під час своєї першої каденції. Але тоді не було великої війни, тож його вимоги сприймалися інакше.



Зараз ситуація інша. І звучить вимога: витрачайте 5% ВВП на оборону. Це багато – більше, ніж витрачає Білий дім у відсотках. Але в абсолютних цифрах на 2025 рік Трамп планує понад трильйон доларів на оборону. У Європі про такі суми навіть не мріють. Вони планують 800 мільярдів євро на 5 років,

– сказав Валерій Клочок.



За його словами, попри значний економічний потенціал, Європа виділяє на оборону зовсім небагато. При тому що ВВП ЄС – понад 20 трильйонів євро, нинішні витрати становлять менше ніж 3%.

Клочок зазначив, що зовнішня політика США залишається незмінною незалежно від того, хто перебуває при владі. Її головна мета – протидія Китаю. Для Вашингтона Росія не є союзником. У кращому випадку – це тимчасовий партнер у грі проти Пекіна.



Якби Байден дійсно хотів розвалити Росію, він міг би ще у 2022 році передати Україні стільки зброї, що ми б досягли перемоги. Міг. І ми мали шанс. Але Джейк Салліван і Джо Байден вирішили зробити паузу, коли побачили, наскільки ефективно ми воюємо. Вони не очікували, що HIMARS покажуть таку результативність. І вирішили: не передавати більше,

– сказав Клочок.



Так само ситуація склалася з F-16 і танками Abrams. Передали не ту комплектацію, яку використовує Пентагон. Обмеження стосуються й дальнобійної зброї – вона не повинна стріляти далі ніж на 300 кілометрів, через наявні домовленості.

Прикладів, коли підтримку обмежували, багато. Але стратегія США залишається сталою: послабити Китай. І хоча Вашингтон не відвертався від Європи, він чітко вимагає від неї більшої відповідальності у питаннях оборони.