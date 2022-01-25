США не планируют вводить войска в Украину, – Пентагон

В США заявили, что пока нет никаких планов по переброске в Украину своих военных. В случае вторжения России заокеанские партнеры планируют ответить ей, прежде всего, ударами по экономике.

Об отсутствии планов по переброске военных в Украину на своем брифинге объявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. Вместе с тем он сообщил о ряде инициатив Штатов.

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Войска в Украину не будут вводить

Джон Кирби рассказал, что США не будут вводить свои войска в Украину в случае вторжения России. Пока что в Соединенных Штатах просматривают лишь вариант ответа России с помощью санкций.

У нас нет планов по введению американских войск в Украину для сдерживания России. Если Путин вторгнется, он столкнется в основном с экономическими последствиями,

– рассказал спикер Пентагона.

Войска США будут в Европе

Вместе с отказом от ввода в Украину Соединенные Штаты готовятся перебросить своих военных в Европу – в страны-партнеры по НАТО.

Следовательно, Пентагон привел в состояние повышенной готовности войско численностью в 8,5 тысячи. Впрочем, окончательно решение о опрокидывании военных пока нет.

Впрочем, американские СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность перебросить несколько тысяч американских военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтон якобы думает о размещении авиации и кораблей.

Речь шла о 1 – 5 тысячах военных с возможностью увеличения этого количества в десять раз. Решение Байден должен принять уже на этой неделе.

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