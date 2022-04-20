В США не считают, что Россия получила серьезные территориальные достижения в новом наступлении

В США заявили, что с начала нового наступления на Донбасс Россия не смогла получить никаких значимых территориальных достижений. Украинские военные стойко продолжают защищать украинские земли от оккупантов.

Один из американских чиновников, имя которого не упоминает издание CNN, заявил, что США видят новые атаки со стороны России. При этом оккупанты не имеют значительных достижений в Донецком и Луганском направлениях.

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По данным США, линия фронта остается неподвижной и ни одна большая территория не перешла под оккупацию.

В США заявили, что для помощи украинской армии готовится пакет нового вооружения – 800 миллионов долларов будет сосредоточено на артиллерии, в том числе 155-мм гаубицы и боеприпасы, по словам высокопоставленного чиновника США и источника в Конгрессе.

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