США не согласились на "нерасширение НАТО", поэтому решение будет принимать Путин, – Лавров

Сергей Лавров заявил, что США не согласились на "нерасширение НАТО", поэтому решение будет принято Владимиром Путиным.

Глава российского МИД Лавров посетовал, что в ответах США "нет положительной реакции на главный вопрос". Поэтому серьезный разговор Россия и США могут начать только на второстепенные темы.

Заметьте Отступать некуда, позади Москва, – Медведев пафосно "объяснил" позицию России к Украине и НАТО

По словам Лаврова, Россия вроде бы собирается направить запрос США. В нем страна-оккупант собирается спрашивать, почему Штаты не выполняют обязательство не укреплять свою безопасность благодаря безопасности других.

Ларов заявил, что решение о дальнейших шагах России будет принимать Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет затягивать с ответом. В то же время и мгновенной реакции ждать не стоит.

Письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности" США передали России 26 января. В Москву их привез посол США в России Джон Салливан.

Новость дополняется