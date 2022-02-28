США не сомневаются, что путинские силы ядерного сдерживания в повышенной боевой готовности

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ привести силы ядерного сдерживания в повышенную боевую готовность. Таким образом, потерпев неудачу в нападении на Украину, он хочет запугать.

В Пентагоне говорят: официальные лица США не сомневаются, что Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Там полагают, что такой шаг не нужен.

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У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений,

– сказал высокопоставленный чиновник США.

Ведомство считает, что это абсолютно безосновательно, потому что со стороны НАТО для России никогда не было угрозы, как и со стороны Украины.

Также в Пентагоне отметили, что украинцы оказывают жесткое сопротивление вторжению российских войск. Ни один большой город Украины оккупанты до сих пор не захватили.

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