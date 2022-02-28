У Пентагоні кажуть: офіційні особи США не сумніваються в тому, що Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності. Там вважають, що такий крок не потрібний.

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У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень,
– сказав високопоставлений чиновник США.

Відомство вважає, що це абсолютно безпідставно, бо з боку НАТО для Росії ніколи було загрози, як і з боку України.

Також у Пентагоні відзначили, що українці чинять жорсткий опір вторгненню російських військ. Жодне велике місто України окупанти досі не захопили.

ЗСУ закликають зберігати спокій
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