США наблюдают за российскими военными на случай любого необычного перемещения ядерного оружия. До сих пор таких случаев не было.

Важно Россия официально подтвердила гибель капитана крейсера "Москва" Куприна

Учитывая, что "Москва" была крейсером противовоздушной обороны, то размещение на нем ядерного оружия было бы чем-то необычным. Об этом заявляют чиновники США.

Что известно о затоплении крейсера "Москва"

На тему – "Москву" потопили в 110-ю годовщину "Титаника"