США спостерігають за російськими військовими на випадок будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї. Досі таких випадків не було.

Важливо Росія офіційно підтвердила загибель капітана крейсера "Москва" Купріна

Враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, то розміщення на ньому ядерної зброї було б чимось незвичайним. Про це заявляють високопосадовці США.

Що відомо про затоплення крейсера "Москва"

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