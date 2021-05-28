США не вернутся в Договор об открытом небе с Россией, – СМИ

Белый дом 27 мая сообщил Кремлю, что Вашингтон не будет возобновлять контракт об открытом небе, об этом информируют СМИ. Это соглашение позволяло выполнять наблюдательные полеты над военными объектами обеих стран.

Сейчас между США и Россией остается только один большой договор по контролю над вооружениями – говорится о Соглашении о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Действие договора закончилось в начале 2021 года и его продления добилась именно администрация Байдена.

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Пока эту информацию власти стран не разглашают

О нежелании Вашингтона восстановить Договор об открытом небе уже сообщили заместителю главы МИД России Сергею Рябкову. Разговор, как утверждают СМИ, состоялся на условиях неразглашения.

Что известно о Договоре по открытому небу: