Впрочем, американский лидер может получить меньше, чем он раньше рассчитывал по ряду причин, в частности, из-за устаревших данных относительно сырья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему соглашение может быть невыгодным для США

Согласно обнародованной информации, имеющиеся оценки предполагаемых минеральных богатств нашего государства базируются на в основном якобы устаревших исследованиях советских времен, не учитывали их жизнеспособность или стоимость.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины, в горных породах страны сосредоточено около 5 процентов мирового "критического" сырья, включая графит, литий, титан, бериллий и уран.

Издание пишет, что хоть Украина и говорит о 20 тысячах исследованных месторождений полезных ископаемых и участков, только около 8 тысяч из них были оценены как жизнеспособные. Из них менее половины эксплуатировались до полномасштабного вторжения России в Украину.

Оценки стоимости этих месторождений в значительной степени основываются на исследованиях 1960 г.– 1980 год. Информация, часто неполная, разбросанная по всей стране до сих пор оцифровывается. Значительная часть была запечатана после того, как президент Владимир Зеленский ввел военное положение в начале войны,

– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что даже в случае подтверждения существования ценных месторождений, добыча ископаемых займет много времени и денег. Кроме того, очищение земель от мин и восстановление займет годы и потребует десятков миллиардов долларов.

Также отмечают, что развитие инфраструктуры для добычи и переработки украинских редкоземельных элементов займет годы и будет менее эффективным, чем доставка полезных ископаемых в Китай для переработки.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с США о доступе к редкоземельным полезным ископаемым, что наступит после рамочного соглашения, в случае отсутствия более широких гарантий безопасности.