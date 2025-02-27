Втім, американський лідер може отримати менше, ніж він раніше розраховував через низку причин, зокрема через застарілі дані стосовно сировини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому угода може бути невигідною для США

Згідно з оприлюдненою інформацією, наявні оцінки передбачуваних мінеральних багатств нашої держави базуються на здебільшого нібито застарілих дослідженнях радянських часів, які не враховували їхню життєздатність або вартість.

За даними Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища України, в гірських породах країни зосереджено близько 5 відсотків світової "критичної" сировини, включаючи графіт, літій, титан, берилій і уран.

Видання пише, що хоч Україна і каже про 20 тисяч досліджених родовищ корисних копалин і ділянок, лише близько 8 тисяч з них були оцінені як життєздатні. З них менше половини експлуатувалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Оцінки вартості цих родовищ значною мірою ґрунтуються на дослідженнях 1960 – 1980 років. Інформація, часто неповна, розкидана по всій країні й досі оцифровується. Значна частина була запечатана після того, як президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на початку війни,

– ідеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що навіть у разі підтвердження існування цінних родовищ, видобуток копалин займе багато часу і грошей. Крім того, очищення земель від мін і відновлення займе роки й потребуватиме десятків мільярдів доларів.

Також наголошують, що розвиток інфраструктури для видобутку і переробки українських рідкісноземельних елементів займе роки та буде менш ефективним, ніж доставка корисних копалин до Китаю для переробки.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі США про доступ до рідкісноземельних корисних копалин, що настане після рамкової угоди, у разі відсутності ширших гарантій безпеки.