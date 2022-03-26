США непоколебимо будут с Украиной во всем до нашей победы, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников пообщались с президентом США Джо Байденом в Польше. В разговоре Байден заверил в поддержке США Украины аж до ее победы.

В обращении по результатам встречи Кулеба сообщил, что у них был долгий и обширный разговор. Глава США присоединился к министрам по двум причинам – для развития диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить восхищение всеми украинцами, противостоящими российскому агрессору.

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США будут с Украиной во всем до победы, – Кулеба

По словам главы МИД, Байден на встрече сказал много вещей, но Кулеба может поделиться двумя. Первое из них – это то, что нынешние события в Украине изменят историю 21 века. По словам Байдена, это война не России против Украины, а война тирании против свободного мира.

Второе – это слова о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы, ничто не заставит Штаты отвернуться от Украины и ослабить поддержку, наоборот – будет только усиление,

– подчеркнул Кулеба.

Кроме того, он добавил, что США уже работают над новыми санкциями. В частности, Украина предлагает использовать их против всех политических фигур России.