У зверненні за результатами зустрічі Кулеба повідомив, що вони мали довгу і розлогу розмову. Очільник США приєднався до міністрів із двох причин – для розвитку діалогу з президентом України Володимиром Зеленським і висловити захоплення всіма українцями, які протистоять російському агресору.

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США будуть з Україною у всьому до перемоги, – Кулеба

За словами глави МЗС, Байден на зустрічі сказав багато речей, але Кулеба може поділитися двома. Перша з них – це те, що теперішні події в Україні змінять історію 21 століття. За словами Байдена, це війна не Росії проти України, а війна тиранії проти вільного світу.

Друге – це слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки – буде тільки посилення,

– підкреслив Кулеба.

Крім того, він додав, що США вже працюють над новими санкціями. Зокрема, Україна пропонує застосовувати їх проти всіх політичних фігур Росії.