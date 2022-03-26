У зверненні за результатами зустрічі Кулеба повідомив, що вони мали довгу і розлогу розмову. Очільник США приєднався до міністрів із двох причин – для розвитку діалогу з президентом України Володимиром Зеленським і висловити захоплення всіма українцями, які протистоять російському агресору.
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США будуть з Україною у всьому до перемоги, – Кулеба
За словами глави МЗС, Байден на зустрічі сказав багато речей, але Кулеба може поділитися двома. Перша з них – це те, що теперішні події в Україні змінять історію 21 століття. За словами Байдена, це війна не Росії проти України, а війна тиранії проти вільного світу.
Друге – це слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки – буде тільки посилення,
– підкреслив Кулеба.
Крім того, він додав, що США вже працюють над новими санкціями. Зокрема, Україна пропонує застосовувати їх проти всіх політичних фігур Росії.
Також на зустрічі обговорили наступні постачання зброї Україні – "в цьому питанні є прогрес".
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