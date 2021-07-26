Это еще не конец: почему США ждет новая волна пандемии

Не все в США вакцинированы от коронавируса. Новый и очень заразный вариант Дельта толкает страну в объятия новой волны COVID-19.

В течение первого года пандемии госпитализации и смерти следовали одна за другой, как ночь следует за днем, пишет издание STAT. Так продолжалось несколько недель. А потом появились вакцины. И хотя они не могут предотвратить все инфекции, они могут серьезно снизить риск попасть в больницу или умереть. Но дальше пришел очень заразный вариант Дельта и не все американцы вакцинированы.

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Как COVID-19 вернулся в США

Вариант Дельта циркулирует в основном среди непривитых американцев. И это создает новую нагрузку на больницы, повышая показатели смертей и госпитализаций. Так как страна борется с новыми вспышками теперь? Ответ, говорят эксперты, довольно непростой. Полностью их исключить вакцины пока не способны.

Но без них в таких штатах как Невада, Миссури или Арканзас ситуация была бы еще хуже. Это регионы с очень низким процентом вакцинированных. Как сказал на брифинге Джей Батлер, заместитель директора по инфекционным болезням в CDC, "это новая фаза пандемии, в которой передача продолжается среди невакцинированного населения".

Без вакцинации ситуация в США была бы намного хуже / Графика FOX6 News Milwaukee

Его руководительница, директор CDC Рошель Валенски, назвала период "пандемией невакцинированных". Среди них, она подчеркнула, коронавирус все еще будет собирать статистику по смертям и больничным.

Если человек получил только одну дозу, он все равно может оказаться в больнице с тяжелой формой, потому что защита не очень сильная (вполовину слабее чем при двух дозах – 24). Риск возрастает, если это Дельта или другие высокозаразные штаммы. Заболеваемость в США в последнее время выросла вдвое. Причины надо рассматривать в комплексе: это и Дельта и ослабление ограничений и возобновление коммуникации между людьми и путешествий.

Даже високовакцинированные штаты, как Массачусетс, начали наблюдать рост случаев.

Американские успехи Цифры вроде неплохие: 80% населения старше 65 лет, вакцинированы. В целом по стране – считая от 12 лет и старше – две дозы получило 56,8% жителей. Даже после выздоровления рекомендуется сделать хотя бы одну дозу вакцины, поскольку вакцинный иммунитет сильнее естественно приобретенного.

В больницу попадают молодые взрослые, среди которых вакцинный охват ниже. Например, во Флориде только 1 из 4 людей преклонного возраста госпитализирован с COVID-19. До вакцин это был 1 из 2!

Теперь точно погибнет меньше госпитализированных, поскольку там много молодежи,

– уверен эпидемиолог из Флориды Джейсон Салем.

Эти данные подтверждает и его коллега из Юты Эндрю Павия, детский врач-инфекционист. "Самые высокие показатели заражения – в группе 15-45 лет. Неудивительно, но показатели выше дальше от городов. Там очень мало вакцинированных", – говорит он. Сколько именно смертей произойдет в конце лета и весной, пока нельзя предугадать. Много бессимптомных заболеваний или легкой формы рискуют остаться необнаруженными. А таких теперь будет большинство.

Причины отказа от вакцинации в США, главная причина – недоверие / Графика Hill.TV

Эксперты уверены, что новые вспышки, скорее всего, останутся локальными и не составят угрозу для всей огромной страны. Так, в Арканзасе и Миссури больницы снова переполнены, но все равно – заполненность резко падает по сравнению с прошлыми месяцами. В Юте, к примеру, уже не возводят дополнительные отделения, как это было зимой.

Рассказ про две Америки

Ученые еще пытаются понять, не вызывает ли Дельта сложного течения заболевания чем другие варианты SARS-CoV-2. Но сейчас логика проста: чтобы защититься от Дельты, надо прививать больше людей.

Несмотря на то, что часть американцев празднует едва ли не окончание пандемии, невакцинированная часть США со страхом ждет новый удар. И это делает Америку снова разделенной.

Некоторые штаты – Миссури, Техас, Арканзас, Невада – уже имеют серьезные всплески коронавирусной болезни. У всех – низкие показатели вакцинации. Администрация Джо Байдена планирует отправить туда дополнительные медицинские бригады. Вариант Дельта скоро будет доминировать среди всех случаев COVID-19 в США, отмечают эксперты. Уже сейчас он составляет более половины всех заражений.

Кривая заражений также начала расти в Нью-Йорке, где процент положительных тестов в последнее время удвоился и сейчас составляет чуть более 1%. Впрочем, на общем уровне, показатели падают и остаются на одном из самых низких уровней с начала пандемии.

Пока что главные медицинские и эпидемиологические организации, такие как FDA и CDC, уверены, что дополнительная третья доза американцам не нужна. Впрочем, активная дискуссия по этому поводу все еще продолжается.

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"Дельта создает много шума, но еще рано бить тревогу", – уверен Билл Ханадж, эпидемиолог Школы общественного здоровья Гарварда. Но единичные вспышки в плохо вакцинированных районах уже начались.

Проблема в неравномерной защите от коронавируса в разных частях Соединенных Штатов. Запад и Северо-Восток вакцинированы хорошо, тогда как Юг и Центр – плохо.

Проценты отказа от вакцинации среди республиканцев и демократов / PBS News Hour

"Две Америки" – так назвал ситуацию главный инфекционист Энтони Фаучи. Они разделены также и по партийным линиям, ибо консерваторы отклоняют вакцину гораздо чаще демократов.

В округах, что голосовали за Байдена, охват прививками выше чем у тех кто отдал голос за Трампа. И вариант Дельта хорошо приспособлен пользоваться таким культурным разрывом. Некоторые штаты, как Орегон, могут получить двойную проблему: возвращение госпитализаций с COVID-19 и новые волны жары.

Это может заполнить больницы под завязку, а впереди – более холодные сезоны.

У нас не так много прав на ошибку. Если произойдет резкий рост уровня госпитализаций, то вернемся туда, где были во время последней вспышки,

– объяснил NYT Брайан О'Роак, из университета здравоохранения Орегона.

Риски осенью

Миссисипи, штат, где вакцинация на самом низком уровне, сумел защитить 43% взрослых. Но случаи быстро растут там, где вакцинировано 30% населения и меньше. И с приходом осени, когда погода ухудшится и люди будут проводить больше времени в помещении, тенденция ухудшится. И в таких местах вирус еще будет процветать.

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Если распространенность Дельты в общинах останется на высоком уровне, то даже вакцинированные будут в зоне риска, хоть и без серьезных последствий. Более того, возможны новые мутации.

Когда у вас есть популяции непривитых людей, тогда да, вакцины не могут в полную силу выполнять свою работу,

– объяснила Стейси Вайман, эксперт по вычислительной геномике в Калифорнийском университете Беркли.

Нынешний вирус сочетает в себе лучшее из всех других опасных штаммов. Общественное здоровье Англии (это организация – 24) заявили, что Дельта – на 60% заразнее, чем Альфа (который в свою очередь на 50% заразнее, чем оригинальный вирус). Опыт Британии подчеркнул необходимость вакцинации не просто всех подряд, а стратегического подхода.

Британский подход Туманный Альбион делал прививки по возрастным группам, начиная с самых старых. Исключения для молодых были, но только для основных работников за пределами медицины. Уязвимые группы хорошо защищены, но молодежь способствует распространению вируса. Лондон сознательно пошел на этот шаг.

Подростки получили свое право на укол только летом как в Британии, так и в США. Многие все еще ждут своей второй дозы. Но вакцинация 12-17 летних в США может прервать цепь инфекций эффективнее чем в Британии.

Важно ее получить, потому что Дельта иногда может пробивать защиту одной прививки. Исследование в журнале Nature показало: только 10% образцов крови с одной дозой Pfizer и AstraZeneca нейтрализовали вариант, тогда как две дозы сделали это на 95%. Astra Zeneca к тому же менее эффективна в защите против распространения Дельты чем Pfizer и Moderna – мРНК-вакцины, которые используют в Америке.

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"Индийский штамм" может отчасти уклоняться от естественного иммунитета организма, но хуже, чем это делает Бета (штамм из Южной Африки – 24). "Львиная доля преимуществ Дельты – высокая способность передачи", – объясняет доктор Ханадж. Так, случаи болезни уже вакцинированных – так называемые прорывные инфекции – уже зафиксированы, потому что ни одна вакцина не дает 100% защиты. Но есть и хорошие новости, потому что вакцины все равно работают.

"Иммунный ответ настолько быстр и прочен, что в основном останавливает инфекцию, несмотря на заболевание", – сказала Анджела Расмуссен, вирусолог из Университета Саскачевана в Канаде.

Вакцина все равно прекрасно защищает от тяжелой формы, попадания в больницу и смерти в большинстве случаев. И работает против всех опасных вариантов SARS-CoV-2 (разве что с разной эффективностью защищая от распространения – 24) даже после первой прививки. В США сейчас около 60% людей полностью вакцинированы, поэтому ситуация не такая страшная как в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

И хотя многие люди настроены позитивно, это все еще начало борьбы с новыми разновидностями коронавируса.