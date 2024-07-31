Вашингтон обещает защитить Израиль в случае нападения со стороны Ирана

В США пообещали защитить Израиль в случае нападения со стороны Ирана. В то же время продолжается работа над тем, чтобы избежать большой войны на Ближнем Востоке.

Заметим, что утром 31 июля стало известно о смерти лидера ХАМАСа Исмаила Хании, которого убили в Иране. Боевики утверждают, что он погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране.

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Что для США остается приоритетом на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки подтвердили свою готовность защищать Израиль в случае нападения. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что продолжается активная работа над снижением напряженности в регионе.

Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы будем усердно работать, чтобы убедиться, что мы делаем все, чтобы помочь снизить градус и решать проблемы через дипломатические встречи,

– заявил он.

Министр обороны также выразил мнение, что масштабная война на Ближнем Востоке не является неизбежной и всегда существует возможность для дипломатических решений.

"Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", – отметил Остин.

В издании отметили, что заявление Остина прозвучало после того, как Израиль сообщил о ликвидации командира "Хезболлы", который был причастен к атаке на оккупированные Израилем Голанские высоты.

В то же время Остин не подтвердил информацию о другом ударе, в результате которого в Иране погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания,

Я не имею никакой дополнительной информации,

– заявил министр.

Палестинская группировка ХАМАС назвала удар "жесткой эскалацией", которая не достигнет ее целей. Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил смерть Хании и сообщил о проведении расследования.