США объявили миллионное вознаграждение за данные о хакерах, связанных с Россией

Госдеп США объявил о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию о причастных к хакерской группировке DarkSide. Ее связывают с Россией.

В Соединенных Штатах прибегли к очередному шагу для поиска российских хакеров. На этот раз за их идентификацию решили предложить деньги.

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США предлагают миллионы за хакеров из России

Госдеп США объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать людей (или их местонахождение), занимающих руководящие должности в организованной преступной группе DarkSide,

– говорится в сообщении.

Государственный департамент США также предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов США за информацию, которая может способствовать аресту или осуждению в любой стране людей, которые пытались или участвовали в вымогательстве выкупа организацией DarkSide.

Кроме того, Вашингтон США просит страны, которые скрывают киберпреступников, "восстановить справедливость для пострадавших от программ хакерской организации".

Хакерские атаки DarkSide: что известно