США объявили миллионное вознаграждение за данные о хакерах, связанных с Россией
Источник:Госдеп США
Госдеп США объявил о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию о причастных к хакерской группировке DarkSide. Ее связывают с Россией.
В Соединенных Штатах прибегли к очередному шагу для поиска российских хакеров. На этот раз за их идентификацию решили предложить деньги.
Читайте также В России задержали одного из самых известных русскоязычных хакеров: он находится в розыске США
США предлагают миллионы за хакеров из России
Госдеп США объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать людей (или их местонахождение), занимающих руководящие должности в организованной преступной группе DarkSide,
– говорится в сообщении.
Государственный департамент США также предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов США за информацию, которая может способствовать аресту или осуждению в любой стране людей, которые пытались или участвовали в вымогательстве выкупа организацией DarkSide.
Кроме того, Вашингтон США просит страны, которые скрывают киберпреступников, "восстановить справедливость для пострадавших от программ хакерской организации".
Хакерские атаки DarkSide: что известно
- В мае 2021 года DarkSide проникли в сеть Colonial и получили почти 100 гигабайт данных. Захватив их, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах. Далее они потребовали выкуп, угрожали утечкой данных.
- DarkSide разрабатывает программное обеспечение, которое использует для шифрования и кражи данных. Затем консультирует "аффилированных лиц", как проводить атаки. Они получают инструментарий, содержащий программное обеспечение, шаблон электронного письма с запросом вымогателя. За это киберпреступники-партнеры отдают DarkSide определенный процент от своих доходов за успешные атаки.
- Американские власти убеждены, что хакеры живут в России.