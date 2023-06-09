Официальное сообщение было опубликовано на сайте Минобороны США 9 июня. Там подчеркнули, что новый пакет поможет как в краткосрочной перспективе, так и усилит долгосрочную способность ВСУ.
Обратите внимание Пилоты уже почти готовы, – польский генерал сказал, когда F-16 будут в Украине
Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины,
– говорится в сообщении.
Что вошло в новый пакет помощи
- Зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним;
- Ракеты к ЗРК Patriot;
- Боеприпасы калибра 105 и 203 мм;
- Разведывательные беспилотники RQ-20 Puma;
- Ракеты с лазерной наводкой.
Андрей Ермак – глава Офиса Президента – поблагодарил за помощь.
Штаты помогают Украине бороться за свою свободу. В частности, страна оказывает военную помощь.
Украине необходимо гораздо больше ПВО Patriot
Владимир Зеленский сообщил, что Украине необходимо гораздо больше ПВО Patriot, чем сейчас. Речь по меньшей мере о 50 батареях.
Patriot уже проявили себя в Украине и продемонстрировали эффективность в защите украинского неба.