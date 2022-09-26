США готовы объявить новые санкции против россии

Штаты введут новые санкции против россии в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Лидеры стран G7 подтвердили, что для россии будут последствия. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Дополнительные ограничения будут включать санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами россии, поддерживающих псевдореферендумы. Салливан отметил, что в ближайшие дни "США опубликуют соответствующую информацию".

США усилят помощь

Отдельно он добавил, что это удвоит усилия Вашингтона по предоставлению Украине вооружения и военной техники.

США будет способствовать поставке в Украину оставшихся танков советских времен в других странах НАТО, а также другой техники и оружия.

Что известно о псевдореферендумах

Россияне проводят фейковые "референдумы" на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Голосуют за "присоединение к россии".

27 сентября это шоу должно завершиться, а уже 29 сентября россия планирует провозгласить аннексию украинских территорий.

Очевидно, что итоговые "результаты" нарисуют, но для картинки пропагандистам нужны хоть какие-то люди на "участках". Поэтому оккупантам приходится с оружием ходить по домам. В частности, подобные случаи фиксировались на Запорожье .

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