Скоро США объявят о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет
Совсем скоро США объявят об очередном военном пакете для Украины. В основном он будет состоять из боеприпасов.
В пятницу 3 марта США объявят об очередном военном пакете для Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Конгресс давит на Пентагон по поставкам F-16 Украине, – WP
Что войдет в новый пакет помощи
США объявит новый пакет в день, когда в Белый дом с личным визитом посетит канцлер Германии Олаф Шольц. Кирби уточнил, что они обсудят вопросы улучшения военного потенциала Украины, по словам Кирби.
Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "содержит в основном боеприпасы, которые украинцам будут нужны для систем, которые у них уже есть". Он уточнил, что говорится о большем боеприпасе для HIMARS и артиллерии украинских сил.
Предыдущий пакет помощи США объявили 24 февраля
- Последний пакет помощи для Украины США объявили в годовщину полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2023 года. Сумма этого пакета поддержки – 2 миллиарда долларов.
- В рамках этого пакета Штаты предоставят нам дополнительные боеприпасы к системам HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой.
- Кроме того, наши защитники получат дроны CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS, а также средства обнаружения беспилотников и радиоэлектронной борьбы.
- Вдобавок в этот пакет входит оборудование для разминирования, крайне необходимое нашим саперам, оборудование для поддержки безопасной связи и, конечно, финансирование обучения украинских военных и обслуживание и поддержка вооружения.