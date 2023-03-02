Скоро США объявят о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет

Совсем скоро США объявят об очередном военном пакете для Украины. В основном он будет состоять из боеприпасов.

В пятницу 3 марта США объявят об очередном военном пакете для Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает 24 Канал.

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Что войдет в новый пакет помощи

США объявит новый пакет в день, когда в Белый дом с личным визитом посетит канцлер Германии Олаф Шольц. Кирби уточнил, что они обсудят вопросы улучшения военного потенциала Украины, по словам Кирби.

Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "содержит в основном боеприпасы, которые украинцам будут нужны для систем, которые у них уже есть". Он уточнил, что говорится о большем боеприпасе для HIMARS и артиллерии украинских сил.

Предыдущий пакет помощи США объявили 24 февраля