Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений.

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Новая помощь от США

Как рассказал Миллер, Штаты продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.

Таким образом, Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит новый пакет военной помощи для Украины.

Сколько осталось средств у Пентагона для помощи Украине

Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.

По ее словам, сейчас у Пентагона 6,2 миллиарда долларов для обеспечения передачи вооружений.

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