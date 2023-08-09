Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений.
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Новая помощь от США
Как рассказал Миллер, Штаты продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений и позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить нашему государству.
Таким образом, Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит новый пакет военной помощи для Украины.
Сколько осталось средств у Пентагона для помощи Украине
Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США осталось чуть больше 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.
По ее словам, сейчас у Пентагона 6,2 миллиарда долларов для обеспечения передачи вооружений.
Военная помощь Украине: последние новости
- Напомним, что Украина получила французские ракеты SCALP-EG. Также Германия может предоставить ВСУ ракету Taurus. Россия оккупировала большое количество наших территорий, поэтому Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы выгнать врага и отразить все свои земли.
- Кроме того, первая группа из 8 украинских пилотов уже готова к учениям на американских истребителях F-16. Как только союзники утвердят план обучения, они сразу же приступят к процессу освоения американской авиации.
- Кстати, Германия выделила Украине уже не один пакет военной помощи, в который вошли тяжелая бронетехника, системы ПВО и другое вооружение. Однако немецкая пресса утверждает, что Берлин, несмотря на объявления пакетов продолжает сомневаться в помощи Украине и замедляет поставки оружия.