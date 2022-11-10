США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Вскоре США должны объявить о новом пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО и ЗРК.

Вечером 10 ноября США планируют объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом во время брифинга рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет 24 канал.

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Что будет входить в новый пакет помощи

Салливан уточнил, что о новом пакете должны объявить именно сегодня, то есть 10 ноября. И эта помощь станет важным вкладом в противовоздушную оборону Украины.

Сегодня будет объявлено о передаче нового пакета военной помощи Украине,

– сказал он.

По его словам, пакет помощи будет включать боеприпасы для систем ПВО "Hawk" и зенитно-ракетные комплексы "Avenger" с ракетами Stinger.

Что известно о ЗРК "Avenger" Это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс с пулеметом, имеющий обозначение AN/TWQ-1 и обеспечивающий мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.

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