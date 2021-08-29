США обратились к России в годовщину Иловайской трагедии
Источник:Посольство США в Украине
Американские дипломаты в годовщину Иловайской трагедии призвали Россию прекратить агрессию против Украины. Кроме того, США в очередной раз акцентировали на поддержке нашего государства.
Отметили, что в День памяти защитников Украины следует вспомнить всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
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Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины,
– подчеркнули в посольстве.
Текст публикации посольства:
В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины.
Что нужно знать об Иловайской трагедии
- В конце августа 2014 года украинских защитников окружили под Иловайском.
- Командование ВСУ договорилось об обустройстве "зеленого коридора". Военные в районе Иловайска сложили оружие и согласились выйти через этот коридор. Однако там их ждала засада боевиков.
- Российские наемники цинично обстреляли украинских военных. Вследствие этого 366 бойцов погибли, 429 получили ранения, 300 солдат взяли в плен, а еще 24 пропали без вести.
- 24 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня памяти защитников Украины в тот день, когда произошли кровавые события под Иловайском.