США обратились к России в годовщину Иловайской трагедии

Американские дипломаты в годовщину Иловайской трагедии призвали Россию прекратить агрессию против Украины. Кроме того, США в очередной раз акцентировали на поддержке нашего государства.

Отметили, что в День памяти защитников Украины следует вспомнить всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины,

– подчеркнули в посольстве.

Текст публикации посольства:

В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины.

Что нужно знать об Иловайской трагедии