С таким заявлением выступил представитель США в ОБСЕ Джордж Кент на специальной сессии ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа.
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Кент обвинил Россию в нарушении международного права и в очередной раз напомнил о скоплении российских войск у границы с Украиной и в Крыму весной 2021.
Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления российских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы с Украиной. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям,
– отметил он.
Несмотря на то, что Россия отвела часть своих вооруженных сил и техники от границы с Украиной, ее "военные позиции остаются такими же усиленными": как вдоль российско-украинской границы, так и в Крыму.
Бряцание оружием весной 2021 года: что известно
- Весной 2021 года наша страна зафиксировала невиданное с 2014 года наращивание военного присутствия России у восточных границ Украины. Похожая ситуация была и в оккупированном Крыму, в Черном и Азовском морях.
- Страна-агрессор не предоставляла никаких адекватных объяснений таким действиям. Москва лишь заявляла, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, в частности Украины.
- Позже появилось сообщение министра обороны России Сергея Шойгу о начале отвода российских войск от границ Украины.