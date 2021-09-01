З такою заявою виступив представник США в ОБСЄ Джордж Кент на спеціальній сесії Щорічної конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня.
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Кент звинуватив Росію в порушенні міжнародного права та вкотре нагадав про скупчення російських військ біля кордону з Україною і в Криму навесні 2021.
Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону з Україною. Росія не надала ніяких розумних пояснень своїм діям,
– зазначив він.
Попри те, що Росія відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною, її"військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.
Брязкання зброєю навесні 2021 року: що відомо
- Навесні 2021 року наша країна зафіксувала небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України. Схожа ситуація була і в окупованому Криму, в Чорному та Азовському морях.
- Країна-агресор не надавала жодних адекватних пояснень таким діям. Москва лиш заявляла, що пересування російської армії по території Росії не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.
- Пізніше з'явилося повідомлення міністра оборони Росії Сергія Шойгу про початок відводу російських військ від кордонів України.