З такою заявою виступив представник США в ОБСЄ Джордж Кент на спеціальній сесії Щорічної конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня.

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Кент звинуватив Росію в порушенні міжнародного права та вкотре нагадав про скупчення російських військ біля кордону з Україною і в Криму навесні 2021.

Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону з Україною. Росія не надала ніяких розумних пояснень своїм діям,

– зазначив він.

Попри те, що Росія відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною, її"військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.

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