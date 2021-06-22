США обсудят Украину в рамках "стратегического диалога" с Россией

По результатам встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина начат "интегрированный стратегический диалог". В его рамках поднимать будут и вопрос Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Это произошло 21 июня во время брифинга в Вашингтоне.

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Украину обсудят в рамках "стратегического диалога" США и России

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встречались в Женеве 16 июня. Как сказал представитель Госдепа США Нед Прайс, был "целый ряд вопросов, которые поднимали во время того саммита".

Эти вопросы притом "будут оставаться темами для обсуждений между США и Россией". Одна из таких приоритетных тем – Украина. Другие – гуманитарный доступ в Сирии, наполнение посольств в США и России и тому подобное.

Мы готовимся к стратегическому диалогу с Россией,

– подчеркнул при этом Прайс.

И добавил, что соответствующие ведомства обеих стран планируют первую встречу на рабочем уровне. Белый дом планирует обсудить на такой встрече прежде всего:

Следующие шаги по контролю над ядерным вооружением.

И сужение рисков возникновения ядерной войны.

Отдельно Нед Прайс заметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина говорить о положительных решениях по основным вопросам вряд ли можно. Для достижения таких решений нужно время.

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