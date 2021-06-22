Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Це сталося 21 червня під час брифінгу у Вашингтоні.

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Україну обговорюватимуть в рамках "стратегічного діалогу" США і Росії

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден зустрічалися в Женеві 16 червня. Як сказав речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Нед Прайс, була "ціла низка питань, які підіймали під час того саміту".

Ці питання притому "залишатимуться темами для обговорень між США та Росією". Одна із таких пріоритетних тем – Україна. Інші – гуманітарний доступ у Сирії, наповнення посольств у США та Росії тощо.

Ми готуємось до стратегічного діалогу з Росією,

– наголосив при цьому Прайс.

І додав, що відповідні відомства обох країн планують першу зустріч на робочому рівні. Білий дім планує обговорити на такій зустрічі передовсім:

Наступні кроки щодо контролю над ядерним озброєнням.

Та звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Окремо Нед Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна говорити про позитивні рішення щодо основних питань навряд чи можна. Для досягнення таких рішень потрібен час.

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