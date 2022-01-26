США обсуждают переброску 3 тысяч военных в Болгарию, Румынию и Венгрию, – СМИ
Источник:CNN
США вместе с союзниками обсуждают размещение дополнительного количества военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Речь идет о нескольких тысячах бойцов.
Об этом американскому каналу CNN сообщили три американских чиновника, знакомые с ходом переговоров.
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Среди стран, в которых могут разместить дополнительные силы, назвали:
- Румынию,
- Болгарию,
- Венгрию.
Развертывание будет насчитывать почти 1 000 военных в каждой стране и будет аналогичным передовым боевым группам, дислоцированным в настоящее время в странах Балтии и Польше.
Консенсуса пока нет
По данным СМИ, союзники по НАТО не пришли к полному согласию относительно серьезности угрозы, а Германия отказалась продавать новое оружие Украине. Поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе или, как выразился один из собеседников, в виде "коалиции желающих".
Возможность развертывания дополнительных сил ближе к границам России до потенциального вторжения означает изменение политики администрации США, которая ранее опасалась риска дальнейшей провокации Москвы,
– пишет CNN.
Как отмечает The Telegraph, окончательное решение пока не приняли. Однако, размещение дополнительных военных позволит усилить ударные группы таким образом, чтобы они соответствовали тем, которые уже находятся в Прибалтике и Польше.
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