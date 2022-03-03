США обвинили Кремль в развертывании войны против правды и свободы СМИ
Источник:Reuters
Соединенные Штаты обвинили Россию в развертывании войны против свободы СМИ и правды. Ведь Кремль блокирует независимые СМИ, не давая россиянам слышать новости о вторжении в Украину.
В США уверены, что Россия блокирует независимые новостные издания.
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В частности, там блокируют даже соцсети, которые россияне использовали для общения друг с другом и внешним миром.
Правительство России также подавляет платформы Twitter, Facebook и Instagram, на которые возлагаются десятки миллионов граждан России из-за доступа к независимой информации и мнениям.
– говорится в заявлении Госдепа.
Добавим, что в Украине уже неделю идет война. Россия кровожадна и безжалостна, она бросает бомбы и ракеты на гражданское население. И одна из самых горячих точек – Харьков. В то же время российские пропагандисты рассказывают, что якобы успешно их циничные войска сражаются за Харьков, но это ложь, заявил журналист Юрий Бутусов.
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