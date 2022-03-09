В США оценили возможность возведения системы "Железный купол" в Украине

9 марта 2022 , 02:21
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24 февраля Россия напала на Украину. Сейчас главной проблемой для Украины является небо. К сожалению, здесь враг имеет преимущество.

В США прокомментировали возможность возведения системы ПВО "Железный купол" в Украине.

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Украина и противовоздушная оборона

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что развертывание этой противоракетной системы "Железный купол" в Украине потребует много подготовки и тренировок.

Нуланд добавила, что США рассматривают другие пути военной помощи Украине.

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Автор: Віта Свірневська