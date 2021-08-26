Годовщину восстановления независимости Украины и День флага отметили во всем мире. В знак солидарности с Украиной сине-желтыми цветами запестрели известные здания и памятники на разных континентах.
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"Газпром" сможет использовать только половину "Северного потока-2"
Высший окружной суд Дюссельдорфа обязал применить требования газовой директивы Европейского Союза к оператору "Северного потока-2". По ним "Газпром" сможет использовать лишь 50% мощностей трубопровода.
Применение директивы означает, что "Северный поток-2" сможет действовать лишь на половину своей мощности. Ограничения могут снять, если "Газпром" уменьшит свою собственность в трубопроводе до 50% или меньше.
В Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского
В США готовятся к визиту Президента Украины Владимира Зеленского. Его двухдневное пребывание в столице предусматривает, помимо встречи в Белом доме с президентом Байденом, переговоры с Международным валютным и ряда других правительственных институтов.
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По сообщению посла Украины в США, стороны будут пытаться перейти от деклараций к более тесным рабочим отношениям на самом высоком уровне.
Полный выпуск программы "Голос Америки" за 25 августа: смотрите видео