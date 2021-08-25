Річницю відновлення незалежності України і День прапора відзначили у всьому світі. На знак солідарності з Україною синьо-жовтими кольорами замайоріли відомі будівлі та пам'ятники на різних континентах.

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"Газпром" зможе використати тільки половину "Північного потоку-2"

Вищий окружний суд Дюссельдорфа зобов'язав застосувати вимоги газової директиви Європейського Союзу до оператора "Північного потоку-2". За ним "Газпром" зможе використовувати лише 50% потужностей трубопроводу.

Застосування директиви означає, що "Північний потік-2" зможе діяти лише на половину своєї потужності. Обмеження можуть зняти, якщо "Газпром" зменшить свою власність у трубопроводі до 50% або менше.

Відзначимо! Відповідно до вимог ЄС та рішення суду постачальником та оператором газу не може бути одна компанія, а половина потужності труби повинна бути надана іншим енергокомпаніям.

У Вашингтоні готуються до візиту Зеленського

У США готуються до візиту Президента України Володимира Зеленського. Його дводенне перебування у столиці передабачає, окрім зустрічі у Білому домі з президентом Байденом, переговори з Міжнародним валютним і низки інших урядових інституцій.

До теми Найголовніше – сказати, чому Україна потрібна США, – експосол Чалий дав поради Зеленському

За повідомленням посла України у США, сторони намагатимуться перейти від декларацій до тісніших робочих відносин на найвищому рівні.

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