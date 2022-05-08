США ограничивают выдачу виз российским военным чиновникам

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России, согласованные лидерами "Большой семерки". США ограничили выдачу виз русским и белорусским военным чиновникам.

Соединенные Штаты наложили около 2600 визовых ограничений

США решили ввести санкции против российских элит и членов их семей. Под визовые ограничения попали российские и белорусские чиновники, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.