Соединенные Штаты Америки требуют немедленно освободить задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. Более того, там считают, что Александр Лукашенко должен понести ответственность за такие действия.

Белый дом заявил, что координирует свои действия с международными партнерами. Они обсуждают освобождение журналиста и реакцию на содеянное режимом Лукашенко.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен присоединился к европейским лидерам и НАТО с осуждением белорусских властей. Блинкен заявил, что они требуют международного расследования.

США стоит на стороне белорусского народа и поддерживает скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий.

Вакцинация в США

Задержание журналиста состоялось 23 мая 2021 года в Минске. Из-за сообщения о минировании экстренно посадили самолет авиарейса Афины – Вильнюс, на котором находился Роман Протасевич. Информация оказалось фейком, после посадки журналиста, его девушку и еще нескольких человек задержали. Сейчас они находятся в СИЗО.

Половина американских штатов и столица сообщили, что вакцинировали от коронавируса по крайней мере 50% всех взрослых. В целом почти 40% от всего населения США считают полностью иммунизированными.

Экономисты подсчитали, что американская экономика восстановилась на 90% по сравнению с мартом 2020 года.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 24 мая: смотрите видео