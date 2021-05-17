Джо Байден объявил, что США в ближайшие недели бесплатно передадут другим странам мира более 80 миллионов доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Первые 60 миллионов препарата отправят после завершения проверки правительственным агентством США.

Речь идет о всем запасе вакцины AstraZeneca, изготовленном в США. Впоследствии Соединенные Штаты отдадут также 20 миллионов избыточных доз вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, чтобы помочь миру преодолеть пандемию. Это в 5 раз превышает количество вакцин, предоставленной любой другой страной мира.

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Блинкен призвал ХАМАС прекратить обстрелы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС и других боевиков немедленно прекратить нападения на Израиль. В своем выступлении Блинкен озвучил позицию администрации США о том, что Израиль имеет право на самозащиту. В то же время он призвал обе стороны воздержаться от насилия и защитить гражданских, детей в частности.

В США прошли протесты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Тысячи сторонников Израиля и Палестины вышли на улицы городов США на акции протестов. Кое-где демонстрации происходили рядом друг с другом. В Лос-Анджелесе местная полиция оградила живым щитом произраильских демонстрантов от небольшой группы палестинцев. Протесты прошли мирно и обе стороны призвали прекратить конфликт, количество жертв которого стремительно растет.

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Экс-адмирал назвал вероятный сценарий эскалации России

Наиболее вероятным сценарием следующей военной эскалации России против Украины является нападение на Черном море. Такое мнение в статье для Bloomberg высказал бывший адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Россия хочет консолидировать контроль над Черным море, откуда может внезапно атаковать и преодолеть оборону Украины, написал Ставридс.

США закрыли последнее консульство в России

Соединенные Штаты закрыли свое последнее консульство в России, которое работало в Екатеринбурге. Вашингтон был вынужден закрыть его после того, как 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список "недружественных стран". Единственным дипломатическим представительством США в России осталось посольство в Москве.

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