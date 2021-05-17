Джо Байден оголосив, що США у найближчі тижні безкоштовно передадуть іншим країнам світу понад 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Перші 60 мільйонів препарату відправлять після завершення перевірки урядовим агентством США.

Мовиться про весь запас вакцини AstraZeneca, виготовлений у США. Згодом Сполучені Штати віддадуть також 20 мільйонів надлишкових доз вакцини Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, аби допомогти світу подолати пандемію. Це у 5 разів перевищує кількість вакцин, яку надала будь-яка інша країна світу.

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Блінкен закликав ХАМАС припинити обстріли

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав ХАМАС та інших бойовиків негайно припинити напади на Ізраїль. У своєму виступі Блінкен озвучив позицію адміністрації США про те, що Ізраїль має право на самозахист. Водночас він закликав обидві сторони утриматись від насильства та захистити цивільних, дітей зокрема.

У США відбулись протести через конфлікт на Близькому Сході

Тисячі прихильників Ізраїлю та Палестини вийшли на вулиці міст США на акції протестів. Подекуди демонстрації відбувались поруч одна з іншою. У Лос-Анджелесі місцева поліція відгородила живим щитом проізраїльських демонстрантів від невеликої групи палестинців. Протести пройшли мирно й обидві сторони закликали припинити конфлікт, кількість жертв якого стрімко зростає.

Зверніть увагу Загострення триває: Армія Ізраїлю знищила підводний човен ХАМАСу

Ексадмірал назвав ймовірний сценарій ескалації Росії

Найбільш ймовірним сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі. Таку думку у статті для Bloomberg висловив колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс. Росія хоче консолідувати контроль над Чорним море, звідки може раптово атакувати й подолати оборону України, написав Ставрідс.

США закрили останнє консульство в Росії

Сполучені Штати закрили своє останнє консульство у Росії, яке працювало у Єкатеринбурзі. Вашингтон був вимушений закрити його після того, як 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку "недружніх країн". Єдиним дипломатичним представництво США у Росії залишилося посольство у Москві.

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