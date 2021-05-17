США безкоштовно віддадуть понад 80 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 – Голос Америки
Джо Байден оголосив, що США у найближчі тижні безкоштовно передадуть іншим країнам світу понад 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Перші 60 мільйонів препарату відправлять після завершення перевірки урядовим агентством США.
Джерело:"Голос Америки" на 24 каналі
Мовиться про весь запас вакцини AstraZeneca, виготовлений у США. Згодом Сполучені Штати віддадуть також 20 мільйонів надлишкових доз вакцини Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, аби допомогти світу подолати пандемію. Це у 5 разів перевищує кількість вакцин, яку надала будь-яка інша країна світу.
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Блінкен закликав ХАМАС припинити обстріли
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав ХАМАС та інших бойовиків негайно припинити напади на Ізраїль. У своєму виступі Блінкен озвучив позицію адміністрації США про те, що Ізраїль має право на самозахист. Водночас він закликав обидві сторони утриматись від насильства та захистити цивільних, дітей зокрема.
У США відбулись протести через конфлікт на Близькому Сході
Тисячі прихильників Ізраїлю та Палестини вийшли на вулиці міст США на акції протестів. Подекуди демонстрації відбувались поруч одна з іншою. У Лос-Анджелесі місцева поліція відгородила живим щитом проізраїльських демонстрантів від невеликої групи палестинців. Протести пройшли мирно й обидві сторони закликали припинити конфлікт, кількість жертв якого стрімко зростає.
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Ексадмірал назвав ймовірний сценарій ескалації Росії
Найбільш ймовірним сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі. Таку думку у статті для Bloomberg висловив колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс. Росія хоче консолідувати контроль над Чорним море, звідки може раптово атакувати й подолати оборону України, написав Ставрідс.
США закрили останнє консульство в Росії
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