США отменили испытания баллистической ракеты во избежание ядерной эскалации

США фактически упразднили испытания баллистической ракеты. Такое решение было принято во избежание ядерной эскалации.

В частности, речь идет об эскалации на фоне полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине. Об этом решении изданию сообщил официальный представитель Воздушных сил США.

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Штаты отменили тестирование ракеты Minuteman III из-за угрозы от Москвы

Вооруженные силы США отменили испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую первоначально имели целью только отложить, в попытке снизить ядерное напряжение с Россией во время войны в Украине,

– говорится в сообщении.

Отложили запуск ракеты в начале марта. Однако уже в начале апреля пресс-секретарь Воздушных сил США Энн Стефанек заявила, что решили не проводить запланированное ранее испытание ракеты LGM-30G Minuteman III вовсе.

Сама же спикер объяснила – причина такая, как и была раньше. Однако добавила: "Воздушные силы уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов".

Следующий тест Minuteman III запланирован на вторую половину 2022 года.

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Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III может переносить ядерные боеголовки. Она является потенциальной ключевой частью стратегического арсенала американских войск. Ее радиус действия – 6000 миль (более 9660 км). Minuteman III может двигаться 24 тысячи километров в час.