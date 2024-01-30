В Вашингтоне не хотят углублять конфронтацию с Ираном, однако в администрации президента США говорят, что ответ на удар по военной базе в Иордании будет "мощным". Известно, что тогда погибли трое американских военных, а десятки получили ранения.

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Существует несколько вариантов развития событий

Администрация Байдена может взять под прицел военные базы в Ираке или Сирии или нацелиться на должностных лиц. Другим вариантом ответа является наступательная кибератака.

США стараются не быть слишком конкретными, чтобы иметь определенное преимущество от неожиданности атаки.

Мы ничего не снимаем с повестки дня

заявил представитель американского оборонного ведомства.

В то же время, чиновники называют наименее вероятным вариантом нанесения удара по объектам непосредственно на территории Ирана.

США хотя и возлагают полную ответственность на Иран но нет конкретных признаков указывающих на то, что операцией руководил Тегеран.

США не хотят воевать с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не хочет воевать с Ираном.

Мы не стремимся к войне с Ираном мы не стремимся к конфликту с его режимом военным способом. Мы не стремимся к эскалации

отметил он.

В Минобороны США предполагают, что Иран также не хочет войны.

Ллойд Остин пообещал ответить на атаку