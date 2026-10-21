США считают, что Путин должен "отблагодарить" за сделку с дизельным топливом, – Axios

США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива поможет склонить Владимира Путина к компромиссу, чтобы положить конец войне против Украины. В Вашингтоне надеются, что последние решения положительно повлияют на позицию Кремля.

Об этом пишет Axios.

На что рассчитывают США?

В среду, 21 октября, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он планирует представить российскому лидеру обновленное предложение о прекращении войны в Украине.

К встрече в формате видеоконференции также присоединится Джаред Кушнер – зять и советник президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне рассчитывают, что решение по российскому дизельному топливу и другие шаги, которые были положительно восприняты в Москве, могут сделать Кремль более склонным к компромиссу. Фактически американская администрация надеется, что Путин ответит на эти решения уступками в вопросе прекращения войны.

Перед поездкой Виткоффа в Россию в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американскими и европейскими представителями. К обсуждениям присоединились лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Европейского Союза и НАТО.

Главной темой встреч стала подготовка совместного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны. Украинская сторона представила новые идеи, которые участники переговоров подробно обсудили.

По словам американского чиновника, стороны достигли значительного прогресса и согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов. В то же время это не означает, что все условия будущего соглашения уже согласованы.

В Вашингтоне надеются, что выработанные предложения помогут перейти к прямым трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, а впоследствии – к более широкому международному диалогу.

В то же время Сергей Лавров заявил, что Москва сначала хочет услышать предложения американского посланника, после чего будет оценивать возможные договоренности. Но он подчеркнул, что Россия не намерена менять свою политическую позицию ради экономического сотрудничества.