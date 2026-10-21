Про це пише Axios.

На що розраховують США?

У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Він планує представити російському лідеру оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні.

До зустрічі у форматі відеоконференції також долучиться Джаред Кушнер – зять і радник президента США Дональда Трампа.

У Вашингтоні розраховують, що рішення щодо російського дизельного палива та інші кроки, які позитивно сприйняли в Москві, можуть зробити Кремль більш схильним до компромісу. Фактично американська адміністрація сподівається, що Путін відповість на ці рішення поступками в питанні завершення війни.

Перед поїздкою Віткоффа до Росії в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американськими та європейськими представниками. До обговорень долучилися лідери Норвегії та Фінляндії, а також представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Європейського Союзу та НАТО.

Головною темою зустрічей стала підготовка спільної пропозиції щодо рамкової угоди про припинення війни. Українська сторона представила нові ідеї, які учасники переговорів детально обговорили.

За словами американського чиновника, сторони досягли значного прогресу та узгодженості на робочому рівні щодо подальших кроків. Водночас це не означає, що всі умови майбутньої угоди вже погоджені.

У Вашингтоні сподіваються, що напрацьовані пропозиції допоможуть перейти до прямих тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, а згодом – до ширшого міжнародного діалогу.

Водночас Сергій Лавров заявив, що Москва спершу хоче почути пропозиції американського посланця, після чого оцінюватиме можливі домовленості. Але він наголосив, що Росія не збирається змінювати свою політичну позицію заради економічної співпраці.