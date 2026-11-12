Трамп, возможно, готовит новый удар по Ирану: Зильбер назвал тревожные признаки

Соединенные Штаты продолжают усиливать давление на Иран, а сообщения о перемещении американской военной техники вызывают предположения о подготовке новой операции. Несмотря на заявления Дональда Трампа о нежелании обострять ситуацию, в Вашингтоне могут измениться политические обстоятельства, которые до сих пор сдерживали принятие более жестких решений.

Израильский журналист Цви Зильбер в эфире 24 Канала рассказал , какие признаки возможной военной операции против Ирана заметили израильские обозреватели. Он также объяснил, почему поражение республиканцев на промежуточных выборах в США и ослабление позиций вице-президента Джей Ди Венса могут повлиять на дальнейшие решения Белого дома.

США перебрасывают военную авиацию на Ближний Восток

Зильбер обратил внимание на сообщение о перемещении шести американских стратегических военно-транспортных самолетов Globemaster III на Ближний Восток. Эти самолеты способны перевозить значительные объемы военной техники, оборудования и личного состава, поэтому их появление в регионе привлекло внимание израильских военных обозревателей.

Подобные перемещения американской авиации уже наблюдались перед предыдущими этапами боевых действий против Ирана. В то же время журналист обратил внимание на еще один возможный сигнал подготовки к обострению ситуации.

Теперь говорят, что американский авианосец "Теодор Рузвельт", который находился в Сингапуре и должен был оставаться там до конца недели, неожиданно покинул порт и движется в направлении Ближнего Востока. Это тоже определенный признак того, что происходит,

– рассказал Зильбер.

В то же время перемещение вооруженных сил еще не означает, что Вашингтон уже принял решение о новой операции. Зильбер подчеркнул, что его предположения основаны на совокупности сообщений об американской военной активности и политических процессах в США.

Параллельно администрация Трампа, по информации журналиста, продвигает программу Iron Gate – "Железные ворота". Она предусматривает усиление морской блокады Ирана и ограничение наземного транспортного сообщения, в частности через пограничные переходы, горные перевалы и железнодорожные маршруты.

Целью такого давления является ограничение иранского импорта и экспорта. В то же время движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив не прекратилось, хотя перевозки подорожали из-за роста стоимости страхования и оплаты труда экипажей.

Смягчение позиции Венса может изменить решение Трампа

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, по мнению Зильбера, создало новую политическую ситуацию. Хотя результаты голосования ослабили позиции Трампа внутри страны, президент сохраняет широкие полномочия в сфере внешней политики и военных решений.

После промежуточных выборов сложилась такая ситуация, что Трампу нечего терять. А вот Ирану есть что терять,

– считает журналист.

Зильбер предположил, что одним из последствий выборов может стать ослабление влияния вице-президента Джей Ди Венса. Тот последовательно поддерживал дипломатическое урегулирование конфликта с Тегераном и был одним из сторонников переговоров при посредничестве Пакистана.

Венс также активно поддерживал республиканских кандидатов, многие из которых проиграли выборы. По оценке журналиста, часть однопартийцев может возлагать на вице-президента ответственность и за то, что длительные попытки договориться с Ираном не дали желаемого результата.

Зильбер не исключил, что недовольство дипломатической линией Венса может существовать и среди представителей администрации. Если его влияние действительно уменьшится, сторонникам военного сценария будет проще убеждать Трампа в необходимости новых действий.

Без влияния Джей Ди Венса, возможно, американская администрация сейчас примет решение о военных действиях. Хотя Трамп в последнем интервью CBS сказал, что сейчас не собирается обострять ситуацию с Ираном. Но, как всегда с Трампом, ничего не понятно,

– пояснил Зильбер.

Журналист обратил внимание, что американский президент оставляет за собой различные варианты дальнейших действий. Поэтому его публичные заявления не позволяют с уверенностью предсказать решение Вашингтона.

Учитывая военные переброски, экономическое давление на Тегеран и возможные изменения внутри Белого дома, Зильбер предполагает, что новая операция против Ирана может состояться в ближайшее время. В то же время он не берется прогнозировать ее формат или результат и не утверждает, что соответствующее решение уже принято.

Зильбер о возможной операции США против Ирана: смотрите видео