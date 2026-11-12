Трамп може готувати новий удар по Ірану: Зільбер назвав тривожні ознаки

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер в ефірі 24 Каналу розповів, які ознаки можливої військової операції проти Ірану помітили ізраїльські оглядачі. Він також пояснив, чому поразка республіканців на проміжних виборах у США та послаблення позицій віцепрезидента Джей Ді Венса можуть вплинути на подальші рішення Білого дому.

Adv

популярні відео

США перекидають військову авіацію на Близький Схід

Зільбер звернув увагу на повідомлення про переміщення шести американських стратегічних військово-транспортних літаків Globemaster III на Близький Схід. Ці літаки здатні перевозити значні обсяги військової техніки, обладнання та особового складу, тому їхня поява в регіоні привернула увагу ізраїльських військових оглядачів.

Подібні переміщення американської авіації вже спостерігали перед попередніми етапами бойових дій проти Ірану. Водночас журналіст звернув увагу на ще один можливий сигнал підготовки до загострення.

Тепер говорять, що американський авіаносець "Теодор Рузвельт", який перебував у Сінгапурі й мав залишатися там до кінця тижня, несподівано покинув порт і рухається в напрямку Близького Сходу. Це теж певна ознака того, що відбувається– розповів Зільбер.

Реклама

Водночас переміщення військових сил ще не означає, що Вашингтон уже ухвалив рішення про нову операцію. Зільбер наголосив, що його припущення ґрунтуються на сукупності повідомлень про американську військову активність і політичні процеси у США.

Паралельно адміністрація Трампа, за інформацією журналіста, просуває програму Iron Gate – "Залізні ворота". Вона передбачає посилення морської блокади Ірану та обмеження наземного транспортного сполучення, зокрема через прикордонні переходи, гірські перевали й залізничні маршрути.

Метою такого тиску є обмеження іранського імпорту та експорту. Водночас рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку не припинився, хоча перевезення подорожчали через зростання вартості страхування та оплати праці екіпажів.

Послаблення Венса може змінити рішення Трампа

Поразка республіканців на проміжних виборах у США, на думку Зільбера, створила нову політичну ситуацію. Хоча результати голосування послабили позиції Трампа всередині країни, президент зберігає широкі повноваження у сфері зовнішньої політики та військових рішень.

Реклама

Після проміжних виборів склалася така ситуація, що Трампу нічого втрачати. А ось Ірану є що втрачати– вважає журналіст.

Зільбер припустив, що одним із наслідків виборів може стати зменшення впливу віцепрезидента Джей Ді Венса. Той послідовно підтримував дипломатичне врегулювання конфлікту з Тегераном і був одним із прихильників переговорів за посередництва Пакистану.

Венс також активно підтримував республіканських кандидатів, багато з яких програли вибори. За оцінкою журналіста, частина однопартійців може покладати на віцепрезидента відповідальність і за те, що тривалі спроби домовитися з Іраном не дали бажаного результату.

Зільбер не виключив, що невдоволення дипломатичною лінією Венса може існувати й серед представників адміністрації. Якщо його вплив справді зменшиться, прихильникам військового сценарію буде простіше переконувати Трампа в необхідності нових дій.

Без впливу Джей Ді Венса, можливо, американська адміністрація зараз ухвалить рішення про військові дії. Хоча Трамп в останньому інтерв'ю CBS сказав, що зараз не збирається загострювати ситуацію з Іраном. Але, як завжди з Трампом, нічого не зрозуміло– пояснив Зільбер.

Реклама

Журналіст звернув увагу, що американський президент залишає собі різні варіанти подальших дій. Тому його публічні заяви не дають змоги впевнено передбачити рішення Вашингтона.

З огляду на військові переміщення, економічний тиск на Тегеран та можливі зміни всередині Білого дому Зільбер припускає, що нова операція проти Ірану може відбутися найближчим часом. Водночас він не береться прогнозувати її формат чи результат і не стверджує, що відповідне рішення вже ухвалене.

Зільбер про можливу операцію США проти Ірану: дивіться відео