США выделяют Украине вооружение на 1,85 миллиарда, в том числе системы ПВО Patriot, – Блинкен

Российские оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру, и в Соединенных Штатах уверяют, что готовы поддерживать наше государство сколько нужно. В частности, госсекретарь Блинкен объявил о предоставлении ВСУ вооружения по защите неба на немалую сумму.

В среду, 21 декабря, на фоне новостей, что Зеленский летит в США и встретится с Байденом, стало известно, что украинская армия получит системы противовоздушной обороны Patriot. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что стоимость общего пакета вооруженной помощи, в котором, в частности, есть эти установки, составляет более 1,85 миллиарда долларов.

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Что известно о новом пакете помощи

По словам высокопоставленного чиновника, Вашингтон хочет засвидетельствовать свою поддержку народу Украины, который уже триста дней Россия пытается стереть с карты мира. Конечно, Кремль пытается использовать зиму в качестве оружия, обстреливая энерго инфраструктуру, однако США будут продолжать помогать украинской армии обороняться.

Я разрешаю наше 28 изъятие оружия из складов США для передачи его Украине. Эта помощь на 1 млрд долларов обеспечит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов. А также дополнительные боеприпасы и критическое оборудование, которые Украина так эффективно использует для защиты на поле боя,

– сказал госсекретарь.

Кроме того, он рассказал о предоставлении министерством обороны дополнительной помощи безопасности Украины в размере 850 миллионов долларов США. То есть, в целом поддержка Вашингтона в денежном эквиваленте составит более 1,85 миллиарда долларов.

Как отмечает Блинкен, общая поддержка США для Украины достигнет беспрецедентных 21,9 млрд долларов от начала работы администрации Байдена в 2020 году.

В то же время, стоит вспомнить слова чиновника, что только Россия могла бы закончить эту войну сегодня. Однако "пока этого не произойдет, США едины с Украиной". В пакете помощи есть установки Patriot, которые способны сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте. Такие установки Украина еще никогда не получала.



Как американские системы ПВО помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала

До этой темы еще стоит вспомнить слова политтехнолога Бориса Тизенгаузена. Эксперт убежден, что США не отпустят Зеленского без подарков во время его визита к Байдену. Поэтому следует ожидать еще больше новостей о помощи от Вашингтона.