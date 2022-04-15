США передают Украине вертолеты из своего запаса

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что вертолеты не были отправлены в Афганистан.

К теме Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский

Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов,
– сказал он.

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