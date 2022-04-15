США передають Україні гелікоптери зі свого запасу

Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що гелікоптери не були відправлені до Афганістану.

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Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів,

– сказав він.

Нещодавно стало відомо, що США нададуть Україні озброєння майже на 800 мільйонів доларів. Про допомогу президент США Джозеф Байден оголосив під час розмови з Володимиром Зеленським.

Також зауважимо, що в Пентагоні повідомили, що відразу декілька країн НАТО невдовзі оголосять про надання Україні танків.

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