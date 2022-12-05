Американские военные привезли в Польшу 800 единиц техники: какова цель визита
Источник:Polish news
В субботу, 3 декабря, в порт Гдыни в Польшу прибыли 800 единиц американской военной техники. Разгрузка в порту будет продолжаться еще два дня.
Военная техника принадлежит американской пехотной дивизии, более известной как "Big Red One". Это уже 20 визит американских военных в Польшу.
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Какую технику привезли в Польшу
Среди военного оснащение есть танки M1 Abrams. После выгрузки новую технику перевезут на склад порта Гдыня. В течение следующих двух недель ее доставят поездами и грузовиками в военные базы, расположенные в разных местах Польши.
Кроме того, в январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии.
Зачем американцы свозят технику в Польшу
Прибывшие в Польшу американские военные будут дислоцироваться в стране и Европе в течение следующих девяти месяцев. После этого военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.
Часть отправится к востоку страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.
Обратите внимание! После аннексии Крыма Россией в 2014 году США выступили с инициативой увеличить свое присутствие в Европе. Элементом этой деятельности является присутствие американских войск в тех регионах, где они ранее не были размещены.
Американские бронетанковые бригады находятся в Польше и других странах региона на ротационной основе с января 2017 года в рамках операции Atlantic Resolve. Солдаты сменяются каждые девять месяцев.
Польша настаивает на передаче Украине ПВО Patriot: что известно
- Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.
- Однако в ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно. Министерство обороны Германии заявило, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.
- В воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо. В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.
- На призыв Польши отреагировали и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
- Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".