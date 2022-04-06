США передали 18 модульных домов для временного проживания: их отправят на Киевщину
Источник:Закарпатская ОВА
В рамках визита в Закарпатье бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки передал Украине помощь от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Russian relief found.
Глава областной военно-гражданской администрации Виктор Микита сообщил, что говорится о 18 специальных модульных домах, которые могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях.
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Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период,
– отметил чиновник.
Глава ОВА отметил, что модульные сооружения отправят в Киевскую область. К слову, такие конструкции в США использовались для обеспечения проживания людей после природных катастроф.
Городки на освобожденных территориях
Учитывая это, руководство области предложило американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в освобожденных от оккупантов регионах.
Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье,
– прокомментировал Виктор Микита.
Джордж Патаки согласился с предложениями, поэтому контактные менеджеры и специалисты начнут работать над формированием запроса по определенным вопросам.
Совместный фонд в Закарпатской области
Бывший губернатор также предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.
В конце встречи глава Закарпатской ОВА поблагодарил чиновника за внимание к Украине и американское общество – за поддержку нашего народа.
США передали Закарпатью 18 модульных домов / Фото Закарпатской ОВА