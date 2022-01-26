США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности", – СМИ
26 января 2022 , 19:00Читати новину українською
Источник:"Комерсанть"
Посол США в России Джон Салливан 26 января якобы привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности".
Салливан прибыл в российское Министерство иностранных дел. Информацию также подтвердила журналистка Bloomberg Дженифер Джейкобс.
К теме Белый дом собирается направить России письменные гарантии безопасности" уже сегодня, – CNN
Что этому предшествовало
Накануне американские СМИ писали, что "письменные гарантии" США действительно должны предоставить 26 января. Представители администрации президента Джо Байдена утверждали, что "сюрприза" в ответах не будет.
Отметили, что США изложат предложения по дальнейшему развитию, но ответ вряд ли будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.
Новость дополняется...