США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности", – СМИ

Посол США в России Джон Салливан 26 января якобы привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности".

Салливан прибыл в российское Министерство иностранных дел. Информацию также подтвердила журналистка Bloomberg Дженифер Джейкобс.

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Что этому предшествовало

Накануне американские СМИ писали, что "письменные гарантии" США действительно должны предоставить 26 января. Представители администрации президента Джо Байдена утверждали, что "сюрприза" в ответах не будет.

Отметили, что США изложат предложения по дальнейшему развитию, но ответ вряд ли будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.

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