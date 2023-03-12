США передали Украине похищенные скифские мечи-акинаки, пытавшиеся ввезти из России
Источник:Александр Ткаченко
Россия является не только страной-террористом, но и страной-варваром, похищающей или уничтожающей украинские памятники. К примеру, россияне похитили скифские мечи-акинаки и пытались незаконно вывезти в США,
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Официальная церемония передачи изъятых американскими правоохранителями украинских памятников состоялась в посольстве Украины в США.
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Украина возвращает свои достопримечательности
Таможенно-пограничная служба США накануне изъяла украинские исторические памятники, похищенные россиянами, пытавшимися привезти на территорию США. Речь идет о:
- 3 скифские мечи-акинаки VI – V веков до нашей эры, распространенные в лесостепной и степной зонах и в АР Крым;
- кремневый шлифованный топор III тысячелетняя до нашей эры, которая принадлежит к культуре шаровидных амфор.
Мы вернем все, что украла у нас Россия: территории, людей, предметы искусства и культурное наследие,
– подчеркнул Ткаченко.
Госпожа посол Украины в США Оксана Макарова получила украинские достопримечательности / Фото Посольства Украины в США